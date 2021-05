Louvre exibe obras roubadas da Síria e Líbia

O museu do Louvre vai expor, pela primeira vez, obras de arte apreendidas em diferentes pontos da alfândega de França e que foram roubadas na Síria e na Líbia, aproveitando o caos dos conflitos armados na região para introduzi-las no mercado ilegal de arte.

A exposição, aberta até 13 de dezembro, inclui seis peças apreendidas entre 2012 e 2016: quatro estátuas de mármore representando o torso de uma mulher em tamanho natural e duas placas decorativas com motivos cristãos, medindo 70 por 40 centímetros, do mesmo material.

Essas obras são protagonistas de dois processos judiciais cujo objetivo é descobrir quem é o seu legítimo dono e punir os responsáveis pelo furto, mas o museu aproveitou a reforma de 2016 do Código do Património que permite a exibição dessas peças confiscadas enquanto dura o julgamento.

As placas decorativas com motivos cristãos foram encontradas na alfândega do aeroporto parisiense Charles de Gaulle em 2016, embaladas em caixas, e os historiadores de arte que as analisaram acreditam que vêm da Síria, mas não especificaram exatamente de onde.

As pessoas que os transportaram, que fizeram a rota Líbano-Tailândia, disseram que eram "elementos decorativos de jardim".