Ventura quer chegar aos “10%-15%” nas legislativas e tornar-se “indispensável”

No discurso de arranque do congresso do Chega, na sexta-feira, André Ventura já tinha avisado que não estava “com meias tintas” e, na moção que finalmente tornou pública, já depois dos trabalhos de sábado terem começado, o líder do Chega estabelece por escrito a meta para as legislativas e diz que quer desde já “consolidar e preparar o partido para alcançar 10% – 15% dos votos nas próximas eleições legislativas”.

Na moção que vai sujeitar aos votos dos congressistas, Ventura diz que quer o tornar o partido “indispensável à formação e viabilização de qualquer Governo” e não quer “abdicar da participação ministerial num governo eventualmente liderado pelo PSD” – ou seja, não há meio termo, com o líder do Chega a concluir que “uma solução de mero apoio parlamentar será para o partido ainda mais nociva do que a situação atual”.

Aos militantes, Ventura pede de novo que deixem “claro que apenas uma negociação clara, efetiva e transparente, com possibilidade e autonomia para a concretização de algumas das nossas grandes bandeiras, levará à viabilização parlamentar de um Governo de direita”.

A não ser assim, o líder do Chega garante que a atitude do partido "não deverá ser diferente" da que tem "atualmente com o Governo socialista, pois nenhumas garantias teremos de que uma governação social-democrata (mesmo com centristas e liberais) será substancialmente diferente daquela que atualmente é conduzida pelo primeiro-ministro António Costa".