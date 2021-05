André Ventura desvaloriza "dores de crescimento" do Chega

André Ventura assumiu, este sábado, que há lutas e divisões internas no Chega, no entanto, considera que são dores de crescimento e admitiu estar convicto de que o partido está destinado a governar.

No discurso de apresentação da sua moção ao Congresso de Coimbra, o líder do Chega sublinhou que o seu partido é "talvez já dos maiores deste país", pelo que é natural que passe por alguns percalços.

"Quando temos tanta gente com boa vontade, que quer melhor para o seu país e que só deseja melhorar a vida daqueles que vivem ao seu lado e nos acusam de ter demasiada tensão, eu sei no meu espírito que são as nossas dores de crescimento. As dores de crescimento de um partido que sabe que tem um líder, que sabe que tem um destino e que esse destino é o governo de Portugal. Está-nos destinado a nós", clamou.