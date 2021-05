Suspeito de deixar morrer sete cães em Loures entrega-se à GNR

O suspeito de deixar morrer sete cães numa moradia em Bucelas, no concelho de Loures entregou-se à GNR, na sexta-feira.

Os animais foram encontrados na quinta-feira pelo IRA - Intervenção e Resgate Animal - na sequência de uma denúncia nas redes sociais. Dos oito cães abandonados, apenas um cão estava vivo.

Fonte oficial da GNR confirma à Renascença que o homem se entregou ontem, no posto de Bucelas e foi constituído arguido por crime contra animais de companhia.

De acordo com a direcção do IRA, o suspeito terá abandonado os animais sem água nem comida. Os cães terão sido encontrados dentro de arcas congeladoras e de armários de uma moradia.



De acordo com o decreto-lei n.º48/95, “quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.”

A pena é agravada em caso de “morte do animal, a privação de importante órgão ou membro ou a afectação grave e permanente da sua capacidade de locomoção, o agente é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias.”