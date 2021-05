Madeira regista 12 novos casos e Covid-19

As autoridades da Madeira diagnosticaram 12 novos casos de Covid-19 e mais 25 doentes recuperados nas últimas 24 horas.

Há, atualmente, registo de 194 situações ativas, "das quais 15 são casos importadas e 179 são de transmissão local", anunciou, este sábado, a Direção Regional de Saúde (DRS) do arquipélago.

"Há a reportar 12 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 9.445 casos confirmados de Covid-19", lê-se no boletim epidemiológico diário divulgado pela DRS.

No documento, a autoridade regional de saúde complementa que destes novos casos, 11 são de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos".

As pessoas infetadas estão em isolamento. Oito encontram-se internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, seis em Unidades Polivalentes e duas na de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19.



Outras 16 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio, aponta.

O boletim ainda menciona que há um total de 96 situações em apreciação pelas autoridades de saúde relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas.

A DRS adianta que estão em vigilância ativa de contactos de casos positivos 630 pessoas, além de 17.245 viajantes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Em termos de recuperados, a Madeira contabiliza um total de 9.179 doentes e mantém os 72 óbitos relacionados com a doença, tendo a última morte ocorrido a 25 de maio.

Os dados divulgados este sábado pela autoridade regional diferem dos apresentados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), que atribuiu ao arquipélago registou 14 novas infeções, um total de 9.695 casos e 69 mortes devido à Covid-19.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.