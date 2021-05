Liga dos Campeões. Autorizados 500 voos para o Porto entre 27 e 31 de maio

A Navegação Aérea de Portugal (NAV) atribuiu cerca de 500 voos entre 27 e 31 de maio para o aeroporto do Porto ligados à final da Liga dos Campeões de futebol, disse fonte oficial este sábado à Lusa.

"Até ao momento, o gabinete de coordenação de 'sSlots' [pedidos de utilização temporária de aeroportos] da NAV Portugal atribuiu cerca de 500 voos entre os dias 27 e 31 de maio para o aeroporto do Porto associados à final da Champions League. Estes números referem-se a voos de aviação comercial, executiva e privados", precisou.

A mesma fonte revelou, ainda, que a NAV Portugal procedeu, "nas últimas semanas e em tempo recorde, a uma intervenção de monta no 'Instrument Landing System' [ILS] da pista 17 do aeroporto do Porto, de modo a proporcionar as melhores condições possíveis para o afluxo de aeronaves expectável num evento desta natureza".

O sucesso destes trabalhos de elevada precisão, adiantou a NAV, foi confirmado por um "voo de certificação" realizado na quarta-feira.

Já em relação a números de passageiros, relacionados com os "slots" autorizados, a NAV Portugal diz não ter acesso estes dados.

A final da Liga dos Campeões, entre os ingleses do Manchester City e o Chelsea, está marcada para as 20h00, no Estádio do Dragão.