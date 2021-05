Final da Champions. Segurança pública é "primeira preocupação" da PSP

Durante a manhã, chegaram ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro mais de duas dezenas de aviões "charter", com adeptos do Chelsea e do Manchester City, que se juntaram às várias centenas que já estão na cidade desde quinta-feira.

"Tivemos uma noite relativamente calma, com alguns desentendimentos entre adeptos. Não tivemos alterações da ordem pública significativas", afirmou à Renascença o subintendente da PSP Marco Almeida neste sábado. Sobre umas "escaramuças", adiantou que "a PSP, naturalmente, terminou com essas contendas, procurou garantir que os estabelecimentos encerrassem às 22h30 e aconselhou os adeptos a recolherem a partir dessa hora".

A Polícia de Segurança Pública (PSP) diz que, até ao momento, não foram registados incidentes significativos com turistas britânicos no Porto e faz, por isso, um balanço positivo da operação montada para a final da Liga dos Campeões.

"Relativamente ao cumprimento das regras sanitárias também estamos atentos, com intervenções pontuais, que não agravem as intervenções de ordem pública", acrescentou.

A Renascença acompanhou a chegada dos adeptos britânicos ao aeroporto do Porto e verificou como era feita a sua gestão pela polícia. Foram usadas duas portas diferentes para encaminhar os fãs: os do Chelsea saíram pela porta Norte das Chegadas e os do Machester pela porta Sul. Lá encontravam os respetivos autocarros, que os levaram à "fan zone" do estádio.

"Há duas palavras que são extremamente importantes: organização e segregação. A polícia, juntamente com os colegas da polícia inglesa, irá procurar organizar os adeptos. Os do Manchester City estão preferencialmente na Ribeira e na Alfândega e os do Chelsea mais na zona da Avenida do Aliados, nas respectivas zonas de reunião definidas", explicou o subintendente da PSP.

Inicialmente, o Governo garantiu que os adeptos que chegassem a Portugal para assistir ao jogo estariam menos de 24 horas em território nacional e em 'bolha', desde a chegada até ao regresso ao país de origem. No entanto, a três dias da final, a UEFA diz que não é obrigatório que os adeptos ingleses se desloquem apenas no dia do jogo.

A final da Liga dos Campeões está marcada para este sábado às 20h00, com a presença de 16.500 adeptos no estádio do Dragão.