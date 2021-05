Balanço DGS. Dia sem mortes e mais 609 casos de Covid-19

Neste sábado, há também mais 510 pessoas dadas como recuperadas e menos doentes internados: menos dois em enfermaria e menos três nas unidades de cuidados intensivos.

No que diz respeito à matriz de risco, a incidência do SARS-Cov-2 ao nível nacional está nesta altura nos 59,6 casos por 100.000 habitantes. Se se contar apenas com o Continente, baixa para 56 casos/100.000 habitantes.

O índice de transmissão (R), situa-se nos 1,07 (com e sem as ilhas).

Na sexta-feira, contudo, durante a reunião no Infarmed, Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referiu que o Rt tem estado em crescimento, tendo o último Rt diário sido de 1,11.

Neste momento, o Rt está abaixo de 1 no Norte e no Algarve, ao contrário do resto do país, onde está acima de 1.