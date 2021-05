ANEPC apela ao cumprimento das regras a portugueses e turistas no distrito do Porto

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) enviou, este sábado, uma mensagem de apelo a todos os residentes do distrito do Porto e áreas limítrofes e ainda aos turistas presentes na mesma região, para que cumpram as regras sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde nacionais.

"Cumpra regras de segurança, Mantenha a distância. Proibido consumir alcool na via pública", lê-se mensagem.



Em declarações à Renascença, fonte da ANEPC confirmou que a mensagem foi direcionada apenas a residentes no distrito de Porto e áreas limítrofes e que foi, também, enviada uma versão em inglês do mesmo sms para todos os turistas presentes na região, com roaming ativado, independentemente da nacionalidade.

A Renascença acompanhou vários adeptos britânicos na cidade do Porto e nenhum dos turistas confirmou ter recebido o sms da Proteção Civil.



Para Ricardo Mexia, presidente da Associação e Médicos de Saúde Pública, este episódio revela, mais uma vez, "um claro problema de comunicação".

"Tem que haver uma coerência naquilo que são as mensagens e a implementação das medidas. Acho que é isso que torna depois difícil para as pessoas perceberem [a comunicação], quando recebem uma mensagem destas e veem que essa aplicação não está a ser feita de uma forma global e com aplicação a todos", defende, em entrevista à Renascença, o médico de saúde pública.

O apelo surge a poucas horas da final da Liga dos Campeões, marcada para as 20h00 deste sábado, no estádio do Dragão.

O jogo vai contar com a presença de 16.500 adeptos nas bancadas.