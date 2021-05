Covid-19. Detetada variante com mutações de estirpes indiana e britânica

Veja também:

O ministro da Saúde do Vietname, Nguyen Thanh Long, anunciou neste sábado a deteção no país de uma nova variante do vírus SARS-CoV-2 que mistura mutações originalmente detetadas na Índia e no Reino Unido.

“Mais especificamente, trata-se da variante indiana com mutações que originalmente pertencem à variante britânica”, explicou o ministro, em declarações citadas por um meio de comunicação oficial.

A nova variante foi descoberta a partir da investigação da sequência do genoma do vírus em infeções na Indochina, explicou o ministro, que afirmou que a estirpe pode ser mais infecciosa e resistente do que as variantes anteriores.

O Vietname registou a sua mais grave vaga de infeções nas últimas semanas, atingindo números recordes de novos casos diários, o que preocupa as autoridades, que até agora conseguiram conter a disseminação do novo coronavírus que provoca a doença Covid-19.

Desde o início da quarta vaga, em 27 de abril, o Vietname registou cerca de 3.600 infeções na comunidade, para um total de 6.396 casos desde o início da pandemia, que provocaram 47 mortes.