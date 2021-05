Voleibol. Portugal derrotada pela Turquia

A seleção portuguesa de voleibol perdeu por 3-0 com a Turquia, em Minsk, na sua estreia no primeiro torneio do grupo C da European Golden League, a decorrer até segunda-feira na capital bielorrussa.

Portugal perdeu frente aos detentores do troféu pelos parciais de 25-19, 26-24 e 25- 17, que lideram com duas vitórias, após na sexta-feira terem vencido a República Checa (3-1).

No domingo, de novo em Minsk, a seleção portuguesa, que já venceu esta competição em 2010, vai defrontar a República Checa.