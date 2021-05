João Almeida. "Hoje foi mesmo muito duro”

O ciclista João Almeida (Deceuninck-Quickstep) reconhece que a etapa deste sábado da Volta a Itália em bicicleta foi “muito dura”.

"Hoje foi mesmo muito duro, com zonas com inclinações bastante altas, especialmente a última. Mas estou feliz com o meu resultado e por ter estado outra vez com os melhores. Fiz tudo o que pude e, mesmo tendo ficado fora do pódio, estou satisfeito com aquilo que atingi nesta etapa”, disse João Almeida.

Apesar das dificuldades, João Almeida terminou em quinto lugar, a 41 segundos do vencedor Damiano Caruso.

O Giro termina este domingo com um contrarrelógio de 30 quilómetros. O português ainda sonha com o quinto lugar na geral.

“Nem consigo acreditar que já passaram três semanas e que no domingo a corrida vai acabar. Não sei o que será possível ainda fazer em termos de classificação geral, mas darei o meu melhor no contrarrelógio, para tentar acabar a prova em alto nível", acrescentou.