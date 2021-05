Pedro Proença exige regresso do público aos estádios em Portugal

O presidente da Liga, no rescaldo da final da Liga dos Campeões no Dragão, diz que “ninguém irá compreender que haja em Portugal, a partir de hoje, um único evento desportivo sem público”.

Pedro Proença escreve, nas redes sociais, ter “a certeza que depois de hoje os adeptos voltarão ao lugar onde pertencem”.

O ex-árbitro continua os recados ao Governo português. “Acreditamos que depois de hoje, depois dos benefícios fiscais dados à UEFA, o tratamento para com o Futebol Profissional mudará. Com certeza que agora o Governo responderá positivamente às exigências que temos vindo a fazer para baixar os custos através de novos enquadramentos fiscais. Depois deste incentivo dado à UEFA, estamos certos que terão a mesma atenção para com o Futebol Profissional Português”.

Segundo Proença, “os portugueses provaram mais uma vez uma enorme capacidade para organizar desportivamente um grande evento, foram 90 minutos de uma organização sem mácula”.

“Foram mais de 14 mil pessoas esta noite no Estádio do Dragão, mais de 14 mil pessoas a vibrar e a colorir as bancadas”, lembrou o dirigente.

O Chelsea venceu o Manchester City por 1-0 na Liga dos Campeões disputada no Dragão.