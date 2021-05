À oitava não foi de vez. Manchester City sucumbe à "maldição dos estreantes"

Continua a "maldição" dos estreantes em finais da Liga dos Campeões. O último a sucumbir-lhe foi o Manchester City, de Pep Guardiola.

Reza a "lenda" que, desde 1997, quando o Borussia Dortmund, de Paulo Sousa, derrotou a Juventus, um estreante no jogo decisivo da prova milionária nunca se sagrou campeão europeu. A regra apenas se aplica à "era Champions", que entrou em vigor na temporada 1992/93.

Tentaram o Valência em 2000, contra o Real Madrid; o Bayer Leverkusen em 2002, também com os "merengues"; o Mónaco em 2004, diante do FC Porto; o Arsenal em 2006, frente ao Barcelona; o Chelsea em 2008, perante o Manchester United; o Tottenham em 2019, com o Liverpool; e o Paris Saint-Germain na época passada, em 2020, contra o Bayern de Munique.

Agora, sumam-se o nome do Manchester City e o ano de 2021 à lista de estreantes infelizes. Os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva não conseguiram quebrar a "malapata" e quem ficou a sorrir, no final, foi Hilário, treinador de guarda-redes do Chelsea.

Os "blues" conquistaram a Liga dos Campeões ao derrotar o Manchester City, no Estádio do Dragão, no Porto, por 1-0, golo de Kai Havertz.