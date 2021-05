Para beneficiar do Ivaucher é preciso cartão bancário e telefone inteligente

Quem pretenda ter acesso aos descontos do programa Ivaucher, que começa a funcionar no dia 1 de junho, tem de associar um cartão de pagamento bancário ao seu número de identificação fiscal (Nif). A regulamentação deste programa foi publicada este sábado em Diário da República Decreto Regulamentar n.º 2-A/2021 - DRE

Beneficiar deste programa implica assim ter um cartão bancário. Mas implica também ter um smartphone. E do lado do comerciante é necessário ter um terminal de pagamento por cartão ou um algum meio eletrónico como um smartphone.

Cerca de 40 por cento dos estabelecimentos comerciais em Portugal não tem terminais de pagamento automático (TPA). Para ultrapassar essa limitação, o operador que venceu o concurso público (foi o único concorrente) para ser parceiro do Governo nesta medida, o Pagaqui, disponibiliza uma aplicação para pagamento eletrónico. Ou seja, os comerciantes que não tenham TPA, têm de ter algum meio eletrónico, como tablet ou smartphone.

Da parte dos consumidores, para beneficiar da medida, é necessário aderir ao IVAucher, o que poderá ser feito online no site do IVAucher ou da aplicação, o que implica usar o código de acesso ao portal das finanças. Ou pode ser feito por adesão presencial em cerca de três postos de venda Pagaqui, onde o processo exige leitura eletrónica do cartão do cidadão e do cartão bancário.

O Governo garante que, nestes processos, não há qualquer transmissão de dados entre o consumidor e a Autoridade Tributária. Ou seja, a associação de um ou mais cartões bancários não permitirá às entidades fiscais terem acesso às contas ou saldos dos consumidores.