O pirata Alexander

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam a reação europeia e as potenciais consequências desta ação, digna dos tempos da Guerra Fria.

Olhamos também para a evolução do combate à pandemia na Europa, com o progresso da vacinação e a progressiva retoma económica.

No caso português, o debate centra-se na situação mais preocupante de Lisboa, no que toca à incidência de Covid-19, e no que pode advir da presença de milhares de britânicos no Porto, para a Final da Liga dos Campeões.

Numa edição com “trinta por uma linha”, Begoña e Olivier não deixam de comentar ainda o caso da marquise de Cristiano Ronaldo.