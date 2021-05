Rão Kyao dedica disco a Gandhi, “um S. Francisco de Assis do sec. XX”

Agradece a entrevista dizendo “obrigado pelo apoio à música”. Rão Kyao regressa aos discos com um álbum gravado durante a pandemia, depois de um ano sem concertos e no qual respondeu a um desafio do Governo indiano para participar numa homenagem a Gandhi.

O disco – que tem como subtítulo “Um Português Homenageia Gandhi” – revela um conjunto de novas composições inspiradas na figura do líder indiano, mas onde a flauta de bambu de Rão Kyao mistura também as origens portuguesas.

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, o músico mostra-se impressionado com o “futurismo” de Gandhi e compara-o com São Francisco de Assis. O regresso aos palcos só acontecerá no final deste ano.

Este disco “Rão Kyao – Gandhi – Um português homenageia Gandhi” é um regresso aos originais, à composição, mas é simultaneamente um disco dedicado a uma figura. Foi uma encomenda?

O que aparece neste disco de diferente é porque esta homenagem envolveu um desafio. Sempre fui fascinado pela figura do Gandhi. A propósito dos 150 anos dele, rearranjámos um tema que ele muito ouvia para cumprir uma proposta do Governo indiano. O facto de ter feito isso, de repente fiquei alertado para a figura do Gandhi. Senti-me motivado a penetrar no mundo, na vida dele, na espiritualidade dele, na filosofia. E certos marcos da sua personalidade espiritual provocaram temas. Certas coisas da vida dele e da ideologia dele fizeram com que eu compusesse alguns temas e no fundo homenageasse esta figura extraordinária.

Há episódios específicos da vida de Gandhi que o inspiraram, isso vê-se por exemplo em temas como a Marcha do Sal. Quis trazer a História para a música?

Vários episódios! A Marcha do Sal é um deles. Numa dada altura na luta pela independência, o Gandhi organizou uma marcha que juntou milhares de indianos e que ficou muito célebre. Ele dizia, e com razão, que o sal pertencia à Índia. Organizou esta marcha e de certa maneira, através disso, criaram uma independência económica em relação aos ingleses, que era necessária para a luta deles.

Este é um dos episódios que tem um tema que o ilustra. Outro episódio que também surge no disco é a Independência. É uma espécie de um hino a festejar aquilo que Gandhi se propôs para a Índia em relação aos ingleses. O resto do disco é mais relacionado com marcos fundamentais da ideologia e filosofia de Gandhi.

No disco está também incluída a sua versão do tema que Gandhi ouvia.

Este disco partiu do convite. Fomos desafiados a rearranjar o tema “Vaishnav Jan to Tene Kahiye”, que expressa um texto de um poeta/músico do século XV. Era um tema que o Gandhi muito amava e tornou-se num hino que o acompanhava. Se vir o filme dedicado a ele, e que eu revi recentemente, o tema final é precisamente este. É muito conhecido na Índia. Disto é que veio o meu desejo de aprofundar o meu conhecimento acerca do Gandhi.

Mas já antes tinha trabalhado sobre a musicalidade indiana no seu disco dedicado a Goa. É um regresso, mas à Índia não portuguesa, depois destes anos todos de carreira?

Sim! Eu estou sempre, de certa maneira, ligado à Índia. Eu amo a música, os músicos, a visão da relação da música com a vida. Realmente toca-me muito. Aqui, isto foi endémico. Aparece da minha expressão. Foi o que esta figura, a atualidade e o futurismo que está na filosofia do Gandhi que me fascinou.

De certa maneira, lembro sempre que o disco se chama “Rão Kyao – Gandhi”, mas tem um subtítulo: “Um Português Homenageia Gandhi”. Eu assumo-me como um português no mundo, mas que não esquece as suas origens, as raízes, mas aplico isso à universalidade da mensagem de Gandhi. É sempre um português que está a homenagear este líder indiano.