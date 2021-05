Portugal está a usar todas as vacinas AstraZeneca

A "task force´ que coordena a vacinação contra a Covid-19 garantiu esta sexta-feira que Portugal não tem atualmente um excesso de vacinas da AstraZeneca, que estão a ser usadas para "acelerar o processo" de imunização da população.

"De acordo com a informação disponível no momento, não existe um excesso de vacinas da AstraZeneca. Todas as vacinas da AstraZeneca estão a ser usadas para acelerar o processo de vacinação", adiantou à agência Lusa a estrutura que coordena a logística da vacinação.

A vacina da farmacêutica anglo-sueca está a ser utilizada em Portugal com limitações de idade, uma vez que, no início de abril, as autoridades de saúde recomendaram a sua administração em pessoas acima dos 60 anos.

Esta decisão surgiu dias depois da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) ter indicado uma "possível ligação" entre a vacina, que passou a designar-se Vaxzevria, e "casos muito raros" de formação de coágulos sanguíneos, mas salientando que os benefícios de receber o fármaco superavam largamente os riscos dos seus efeitos secundários.

Uma norma mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS) prevê também que as pessoas com menos de 60 anos e que pretendam receber esta vacina, podem fazê-lo, desde que aceitem a dar o seu consentimento informado sobre os benefícios e os riscos.

Esta semana, a "task force´ liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo adiantou à Lusa que a vacinação das pessoas acima dos 60 anos está já na reta final, tendo em conta que 90% já recebeu pelo menos uma dose da vacina, o que significa a proteção das faixas etárias onde até agora se verificaram 96% dos internamentos e mortes por Covid-19.

Perante isso e caso se verifique que há mais vacinas da AstraZeneca do que as necessárias para vacinar a população portuguesa, a estrutura que coordena a vacinação garantiu que todas as doses "serão usadas", incluindo doações para outros países, no âmbito da solidariedade internacional.

"Por um lado, ainda há algumas incertezas quanto à duração da eficácia destas vacinas e, por outro lado, o país tem também compromissos de solidariedade internacional, nomeadamente o mecanismo Covax [de cedência de vacinas a países menos desenvolvidos] e a doação que já foi comunicada de vacinas para os países africanos de língua portuguesa e para Timor-Leste", adiantou a "task force´.

Recentemente, Portugal disponibilizou 24 mil doses desta vacina contra a Covid-19 a Cabo Verde, correspondendo ao pedido de apoio formulado pelo Governo daquele país.

Esta doação decorreu no seguimento do compromisso anunciado pelo Governo português de disponibilizar aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste 5% das vacinas adquiridas por Portugal, no quadro do esforço europeu de partilha desses fármacos contra a Covid-19.

Nos próximos dias, chegam a Portugal mais 340 mil doses da vacina da AstraZeneca, incluídas num lote de mais de 1,4 milhões de vacinas de vários laboratórios, o que representa cerca de 25% do total de 5,7 milhões de doses já entregues desde que arrancou o plano de vacinação, a 27 de dezembro de 2020.

Em Portugal, a Covid-19 já provocou 17.022 mortes entre os 847.006 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.