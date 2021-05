Homem transportava 35 kg de heroína no carro

A PSP deteve um homem que transportava 35 quilos de heroína no carro, em Lisboa. Segundo as autoridades, a droga pode atingir entre os 17 e os 18 milhões de euros no mercado.

“Através de indicação que apontava no sentido de estar a decorrer uma transação avultada de estupefacientes, os polícias montaram uma operação de investigação criminal, onde foi localizada a viatura suspeita de conter o estupefaciente. Após abordagem policial, foi possível deter e intercetar o suspeito que transportava no veículo três sacos com heroína”, informa o comunicado.

Além das 350.000 doses individuais de heroína, a PSP apreendeu ainda três viaturas, duas armas de fogo e uma balança de precisão.

“O estupefaciente apreendido estima-se poder valer, em mercado de venda direta ao consumidor final, entre 17 a 18 milhões de euros”, refere a nota.

O detido, de 56 anos, foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.