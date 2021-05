Final da Champions levanta preocupação face à variante indiana. “Há uma dualidade de critérios difícil de perceber”

Veja também:

A presença de mais de 16 mil adeptos ingleses na cidade do Porto, para assistirem à final da Liga dos Campeões, no estádio do Dragão, pode representar um perigo acrescido na propagação da nova variante indiana, alerta o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.

“Naturalmente que estamos apreensivos quanto a essa matéria”, adianta Ricardo Mexia. “No próprio Reino Unido estão também preocupados com essa situação, no que diz respeito à variante indiana, que fruto da proximidade da Índia com o Reino Unido, lhes tem gerado problemas”, acrescenta.

Para além da preocupação com a nova variante, associada a uma maior transmissibilidade do vírus, o especialista levanta ainda o problema do incumprimento de medidas que têm sido impostas pelas autoridades de saúde.

“Uma das questões que se coloca é que o controlo das fronteiras, num contexto de baixa incidência como é o nosso, é absolutamente fundamental. O que acaba por acontecer é que não só temos a chegada de muitos turistas, como não temos a capacidade de lhes impor aquilo que muitas vezes as autoridades de saúde têm determinado, que são os isolamentos profiláticos durante 14 dias. A sua estadia é muito mais curta do que isso”, explica.