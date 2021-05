Covid-19: Variante britânica representa 87,2% dos casos em maio, a indiana 4,6% e a de Manaus 3%

Veja também:

Nove em cada 10 casos de covid-19 ocorridos em Portugal são causados pela variante detetada no Reino Unido, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), que apontam para "um ligeiro decréscimo" da presença desta variante no país.

A variante detetada do Reino Unido começou "em força" em janeiro, com 16% do total de casos, em fevereiro subiu para quase 60% e em abril atingiu o máximo, com 91%, descreveu o investigador João Paulo Gomes na reunião do Infarmed, em Lisboa, que analisa a situação epidemiológica no país, sendo a primeira após o fim do estado de emergência.

De acordo com os dados disponíveis, observou-se "um ligeiro decréscimo", situando-se nos 87,2%, disse o coordenador do estudo sobre a diversidade genética do novo coronavírus em Portugal. .

No que respeita à variante de Manaus (Brasil), o investigador disse que começou com "níveis basais", teve um pico em abril com 4,3%, e em maio há uma estabilização deste valor nos 3%, o que corresponde a uma disseminação por 16 distritos e 48 concelhos do país.

A variante associada à África do Sul começou também de "uma forma relativamente modesta" no país e teve o seu pico em março, com 2,5% de todos os casos de covid-19 no país, e decresceu em abril para 1,3% e em maio ronda os 2%.