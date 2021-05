Covid-19. Atual matriz de risco foi "vítima do sucesso da vacinação", diz Ordem dos Médicos

Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), a atual matriz, que assenta na incidência de novos casos de covid-19 por cem mil habitantes e no índice de transmissibilidade (Rt) do vírus, "foi muito bem definida" numa altura em que existia uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.

"O Governo tem aqui uma oportunidade para adaptar a matriz de risco àquelas que são as necessidades do país e à sua situação epidemiológica", defendeu Miguel Guimarães em declarações à Lusa, no dia em que o grupo de peritos que aconselha o Governo sobre a epidemia propôs que se mantivesse o atual modelo de "linhas vermelhas" de avaliação da pandemia.

O bastonário da Ordem dos Médicos defendeu esta sexta-feira que o Governo deve adaptar a matriz de risco à situação epidemiológica do país, alegando que o modelo em vigor "foi vítima do sucesso da vacinação" contra a covid-19.

"Obviamente que a vacinação [contra a covid-19] veio acabar com esta matriz de risco. O modelo de matriz de risco acaba por ser vítima do sucesso da vacinação", salientou o médico, para quem "ter um aumento do número de infetados e do Rt não chega para se tomar determinado tipo de decisões".

De acordo com Miguel Guimarães, a matriz de risco de análise da evolução da pandemia deve, assim, incluir a "gravidade da situação que é avaliada pela pressão sob o Serviço Nacional de Saúde nos internamentos em enfermaria, nos cuidados intensivos e nos óbitos".

Além disso, deve integrar critérios associados à capacidade de resposta, em "função das variantes [do vírus SARS-CoV2], da cobertura vacinal com as duas tomas e das infeções em pessoas já vacinadas", preconizou o bastonário.

"Esta readaptação da matriz de risco, que vamos ver se acontece ou não, mantêm sempre a necessidade da adesão às medidas de prevenção e controlo, como o uso de máscara, o distanciamento físico e higiene das mãos" até se atingir a imunidade de grupo, ou seja, mais de 70% da população vacinada, sublinhou.