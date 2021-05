Adeptos britânicos envolveram-se em confrontos na Baixa do Porto

Um grupo de cidadãos britânicos entrou em confrontos esta quinta-feira à noite no centro histórico do Porto, junto à estação de São Bento.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte da Polícia de Segurança que revela a ocorrência de duas “escaramuças”, entre as 22h00 e as 22h30, e de que resultou um ferido ligeiro que não necessitou de assistência hospitalar.

A mesma fonte acrescenta que não há cidadãos portugueses envolvidos e que a situação foi resolvida de imediato, “graças à pronta intervenção dos agentes” e que não houve necessidade de fazer identificações e detenções.



A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, realiza-se no sábado, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação.