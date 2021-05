Agente da polícia municipal gravemente ferida após ataque com faca perto de Nantes

Uma agente da polícia municipal de La Chapelle-sur-Erdre, cidade localizada a três quilómetros a norte de Nantes, foi esfaqueada, esta sexta-feira, nas instalações da esquadra policial.

De acordo com a France Bleu, o ataque ocorreu pelas 10h30 (menos uma em Portugal Continental) e o suspeito encontra-se em fuga, estando a ser procurado por mais de 200 agentes, equipas cinotécnicas e dois helicópteros.

Na região, as lojas foram encerradas, as crianças estão confinadas às escolas e as autoridades estão a recomendar à população que evite a área da ação policial.

Em volta das instalações da esquadra de La Chapelle-sur-Erdre foi criado um perímetro de segurança.



Imediatamente a seguir ao ataque, as autoridades francesas emitiram um alerta à população para que evitasse a região de La Chapelle-sur-Erdre, no oeste do país.