João Almeida novamente em segundo na 19.ª etapa do Giro

João Almeida fez segundo lugar pela segunda vez em três dias na Volta a Itália, esta sexta-feira. O ciclista português, da Deceuninck-QuickStep, só ficou atrás do britânico Simon Yates (BikeExchange) na 19.ª etapa.

Ao contrário do que acontecera no dia anterior, desta vez foi Yates a vencer o duelo particular com Almeida. Chegou isolado a Alpe di Mera, 11 segundos à frente do português, que por sua vez deixou o colombiano Egan Bernal (INEOS), líder da geral individual, a 17 segundos.

Bernal mantém a camisola rosa, mas volta a perder tempo para Yates, terceiro da geral a 2m49s. Em segundo está o italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), que foi quarto na etapa e perdeu oito segundos para o líder. João Almeida ganhou 23 segundos a Bernal, mas mantém-se na oitava posição, ainda que passe a estar apenas a 1m16s do "top-5".

A 20.ª etapa do Giro, marcada para sábado, é uma das mais complicadas. Os 164 quilómetros entre Verbania e Motta di Sotto incluem três subidas de montanha de primeira categoria, incluindo a última, em que os ciclistas terão de escalar 7,3 km a 7,6% de inclinação.