FC Porto bate Sporting no Dragão e fica a uma vitória de ser campeão de basquetebol

O FC Porto fez o 2-1 na final do campeonato nacional de basquetebol, esta sexta-feira, ao derrotar o Sporting, em casa, por 87-73.

Os dragões perderam o primeiro jogo, mas empataram a série no segundo, sempre no João Rocha, e agora, no Dragão Caixa, fizeram o 2-1. Para isso, muito contribuíram os 25 pontos de Garrett Nevels. O melhor marcador do Sporting foi Shakir Smith, com 14 pontos.

Operada a reviravolta, o FC Porto fica a uma vitória de se sagrar campeão nacional. O quarto jogo da final realiza-se no domingo, no Dragão.