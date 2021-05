Quando o MEL não sai da colmeia vazia

Vamos comprar ao estrangeiro quase tudo, a começar na sinalética e a acabar nas carruagens, só os parcos salários e alguma mais-valia para as construtoras ficará por cá. Mas isso, mesmo assim, já não é mau. Vai gerar emprego, vai dar ânimo a empresas de segurança e limpeza, há-de absorver fundos e, sobretudo, com atraso de uns 50 anos já reduzido à quase inutilidade, vai cumprir os sonhos daqueles que planeavam linhas de comboio quando o mundo ainda poderia ser diferente. Agora vai, afinal, ser mais do mesmo.

Portugal está um aborrecimento. Pior, muito pior, do que nos tempos em que Eça escreveu Os Maias e em que apenas a ferrovia se impunha como sinal de progresso e as massas letradas, ou iletradas, deprimiam com a falta de ânimo de um país a marcar passo e apenas se movimentavam, por mais anódinas que se sentissem, em louca correria “para apanhar um elétrico”.

A plateia, em vez de debater alternativas, parecia que apenas vibrava com essa parca ideia do andar tudo à batatada para animar as hostes. O MEL, que nunca foi mais do que uma sigla doce de vocação federadora, deixou-se apropriar pelas abelhas sedentas de se tornarem rainhas na colmeia vazia das “direitas irmanadas” contra a frente das esquerdas abespinhadas. Costa, com adversários destes, lá para 2027 talvez, quem sabe, caia da cadeira ou fuja finalmente para a Europa. Até lá, como dizem os espanhóis, a continuar assim, “no pasa nada”.

Ouvi religiosamente aqueles 45 minutos. Aos 40 parece que se ouviram as primeiras palmas a sublinhar qualquer coisa que, no fundo, se podia confundir com e “quem for socialista leva”. Era Rio a demarcar-se do inimigo a quem tinha oferecido o cachimbo da paz durante todo o tempo de antena anterior.

A convenção do MEL evidencia mais divisões do que (...)

Mesmo assim, e se não podemos dizer bem, nem calarmo-nos, quem faria melhor do que as esquerdas encostadas que estiveram na base dos vários socialismos desavindos a que agora assistimos, com a Mariana Mortágua a ameaçar fazer cumprir a lei orçamental sem devaneios, como no caso do novo banco?

Mesmo se chegássemos à conclusão de que não é possível conhecer quem faria melhor, impunha-se descobrir, pelo menos, quem faria diferente. E fazendo melhor e diferente, quem sairia a ganhar? Outros? Ou os mesmos?

A convenção do MEL era uma esperança de um debate de ideias que tardava em surgir. Nos primeiros anos mal se deu por ela, mas foi passando por lá, como sempre, gente inteligente e prometedora, mas que à Pátria só dará o q.b. da sua paciência.

Talvez por isso, este ano, já o sistema metera a nova convenção anual do MEL, no sistema e na agenda habitual. Entre as reuniões que justificam a frase dos gatos fedorentos: “falam, falam, falam…e não os vejo a fazer nada”. A melhor definição do típico político português das duas últimas décadas.

Como pensar dá trabalho, quem não passou por lá, fixou-se no cartaz. Notaram-se as presenças e as ausências. E a convenção ainda nem começara e já só se falava em quem fora convidado. Como Rui Rio e André Ventura (atual líder e ex-candidato autárquico do PSD) disseram ambos presentes! Arranjou-se, logo ali, um berbicacho, que animou os três dias antes e durante a reunião.

O ex-candidato a autarca descobriu, há uns anos, logo que lhe recusaram a confiança, que não é nem nunca foi social-democrata, nem popular e com isso, disse basta. Mudou de partido, fundou um novo, e chamou-lhe Chega.

Para o sucesso estar garantido o ex-PSD descobriu, ainda, que não gosta nem do Bloco, nem do PC, nem do socialismo em geral e dos socialistas em particular (parece que também não desiste de nos comunicar que não gosta de “ ciganos” e “pedófilos”, nem de gente que receba o Rendimento Social de Inserção, seja lá de que etnia for). Diz que não é nem radical de esquerda, nem de extrema-direita e resume qualquer temática a “isto é tudo uma vergonha!”, o que irrita solenemente Ferro Rodrigues que esteve a ponto de impedir que se pronunciasse esta palavra no Parlamento. O que, só o envergonhou.

André Ventura defende um novo regime (que a maioria deduz poder ser bastante parecido com o antigo, mas disso não existem provas). Acha que o atual semipresidencialismo rouba aos pobres para dar aos ainda mais pobres, o que não lhe parece nada bem. Também não parece ter vocação de Robin dos Bosques porque a personagem já existe no parlamento, na versão da liderança do PCP. Além disso, Ventura confia que as sondagens lhe vão dar todos os votos dos que o viam na TV a comentar jogos de Futebol, e provavelmente tem razão. Isso fê-lo entrar, na convenção, como se fosse um novo Trump com um séquito de Jornalistas que, por definição, “odeia”.

Resumindo, o líder do atual Chega pode ter toda a razão, porque aparentemente é isso mesmo que vai acontecer. Quanto mais lhe chamarem ditador mais agradece. Desta vez não disse nada que não tivesse dito antes, a não ser uma subtil ameaça: não haverá nenhum governo “das direitas” sem ele. Isso é mesmo absolutamente certo, não só porque já aconteceu nos Açores, onde se fez uma caranguejola contra o PS que ganhou as eleições, mas porque as direitas continentais estão muito pequeninas.