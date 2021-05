Varzim prepara nova época com António Barbosa

A direção do Varzim já reuniu com António Barbosa, no sentido de estabelecer um entendimento sobre o projeto do clube para a próxima temporada. O treinador, que chegou à Póvoa a meio do campeonato e alcançou a permanência na II Liga, tem mais um ano de contrato e há interesse das partes em cumprir o acordo.

António Barbosa foi o último de quatro treinadores do Varzim, esta temporada, depois de Paulo Alves, Miguel Leal e Vitoriano Ramos (interino). A direção poveira projeta uma época mais estável e define, com o técnico, o planeamento do novo plantel.

António Barbosa, de 38 anos, vive a sua primeira experiência nas ligas profissionais, depois de ter orientado Trofense, Vilaverdense, sub-23 do Famalicão e o Prozis Academy.