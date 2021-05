Mário Branco demite-se de diretor desportivo do Famalicão

O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, a saída de Mário Branco do cargo de diretor desportivo, que assumira a meio desta temporada.

Em comunicado, Mário Branco explicou que, "apesar de ter mais um ano de contrato", solicitou a saída, ao fim de meia época de ligação.

"Agradeço à administração da SAD pela oportunidade de representar um clube com um projeto estruturado e com todas as condições para cimentar uma posição relevante no panorama do futebol português", referiu o ex-dirigente, citado pelo site oficial do Famalicão.



O Famalicão "agradece o empenho e profissionalismo" de Mário Branco e deseja-lhe "os maiores sucessos pessoais e profissionais".

Em Portugal, Mário Branco destacou-se ao serviço do Estoril Praia, com que alcançou duas qualificações para a Liga Europa em épocas consecutivas. Seguiram-se duas temporadas no Hajduk Split, da Croácia, onde voltou a apurar-se para as competições europeias.

Na Grécia, em 2018/19, Mário Branco ajudou o PAOK a sagrar-se campeão nacional, algo que não acontecia há mais de 34 anos. Título a que acrescentou, ainda, a conquista da Taça da Grécia.