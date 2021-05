Thomas Tuchel "muito feliz" no Porto e avesso a um jogo de ténis

Embora tenha sentido o plantel do Chelsea "muito concentrado, focado e disciplinado", o treinador atribuiu o favoritismo ao Manchester City:

"Talvez nesta altura eles sejam a melhor equipa europeia do mundo e conseguiram uma grande diferença pontual para nós na Premier League, mas conseguimos encurtar essa distância em 90 minutos em Wembley [Taça] e voltámos a diminuir a diferença em Manchester [Liga]."

Tal como o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, Tuchel reconheceu que é impossível replicar as condições de um desempate por grandes penalidades. No entanto, assinalou que podem ser criados "padrões e algum ritmo" no treino: "Foi isso que fizemos."

Regresso a Portugal deixa Tuchel "muito feliz"

Thomas Tuchel revelou, ainda, que se encontra "muito feliz por estar de volta a Portugal", um país de que tem "excelentes memórias".

"Da última vez que estive no Porto, fiquei um grande admirador do estádio [Dragão] e é muito bom regressar. Não poderia imaginar que teria a oportunidade de discutir esta final em Portugal. O FC Porto é um clube fantástico. Desde jovem que os acompanho, quando jogaram a final frente ao Bayern Munique [em 1987]", recordou o técnico alemão.



A final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Manchester City, está marcada para sábado, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.