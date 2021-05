Real Madrid oficializa contratação de David Alaba

O Real Madrid oficializou, esta sexta-feira, a contratação de David Alaba.

O defesa internacional austríaco, de 28 anos, termina contrato no final de junho com o Bayern de Munique, pelo que ruma a Espanha a custo zero. Assinou contrato para as próximas cinco temporadas e, de acordo com o comunicado do Real Madrid, será apresentado após o Euro 2020.

Alaba é um dos jogadores mais versáteis do futebol mundial. A sua principal posição é a de lateral-esquerdo, no entanto, também brilha como central, em todas as posições do meio-campo (do "trinco" ao "10") e extremo. Assim se tornou o estrangeiro com mais jogos da história do Bayern: 431, em que marcou 33 golos e distribuiu 67 assistências.

O internacional austríaco recheou o palmarés na Alemanha: 10 campeonatos, seis Taças e cinco Supertaças, além de dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias e duas Ligas dos Campeões.