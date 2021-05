Palmeiras fecha grupo da Libertadores com goleada

O Palmeiras fechou a fase de grupos da Taça Libertadores, com uma goleada, por 6-0, sobre o Universitario do Peru. A equipa de Abel Ferreira, que já tinha garantido o apuramento para os oitavos de final e a vitória no grupo, venceu, com golos de Matias Viña, Zé Rafael, Gustavo Gomez, Willian e Roni, por duas vezes.

Os peruanos não tiveram capacidade de resposta, num jogo em que jogaram com menos um desde os 17 minutos, devido à expulsão de Alberto Quintero.

A vitória do Palmeiras ajudou o Independiente del Valle a carimbar a passagem para a Copa Sul-Americana. Os equatorianos, treinados por Renato Paiva, empataram em casa (1-1), com o Defensa y Justicia, e fecharam a sua participação na competição no 3.º posto do Grupo A, com cinco pontos, mais um do que o Universitario.

Sem possibilidades de qualificação para a próxima fase da Libertadores, o Independiente passa, assim, para os oitavos de final da segunda competição de clubes mais importante da América do Sul.