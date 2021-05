Médio do Santa Clara marca na goleada do Japão a Myanmar

Hidemasa Morita marcou na vitória do Japão (10-0) sobre Mynamar, em jogo da fase de qualificação para o Mundial 2022. Morita fez o segundo golo pela seleção, em seis internacionalizações. O médio, de 26 anos, chegou em janeiro aos Açores, fez 21 jogos pelo Santa Clara e marcou dois golos.

A grande figura da goleada nipónica foi Yuya Osako. O avançado do Werder Bremen marcou cinco dos 10 golos. Minamino, do Liverpool, marcou dois, Kamada, do Eintracht Frankfurt marcou um e Itakura, do Groningen, fechou a contagem.

O Japão, a duas jornadas do fecho do grupo, já garantiu o apuramento para a 3.ª fase de apuramento para o Campeonato do Mundo.