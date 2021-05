Juventus anuncia saída de Andrea Pirlo

A Juventus comunicou, esta sexta-feira, a dispensa de Andrea Pirlo do cargo de treinador. O técnico, de 42 anos, contratado no início da época, falhou os principais objetivos do clube. A Juventus, que era campeã italiana há nove épocas consecutivas, não conseguiu revalidar o título.

Além disso, foi afastada da Liga dos Campeões, pelo FC Porto, nos oitavos de final, e terminou o campeonato no 4.º lugar, sob ameaça de perder o lugar de acesso à Champions do próximo ano. Numa época negativa, Pirlo conquistou dois títulos: Supertaça e Taça de Itália.

A mensagem publicada pela Juventus é de agradecimento a Pirlo, um símbolo do clube de Turim:

"Obrigado, Andrea. Estas são as primeiras palavras que todos nós devemos dizer no final desta especial experiência juntos. Há alguns meses, Andrea Pirlo, um ícone do futebol mundial, iniciou sua nova aventura, a primeira como treinador. Para isso, antes de mais nada, é preciso coragem, mas também consciência, sobretudo num período marcado por milhares de dificuldades, com o mundo forçado a reinventar suas próprias regras dia após dia pela pandemia . Pirlo acaba de dar os primeiros passos do que, sem dúvida, se tornará uma brilhante carreira como técnico".

Cristiano Ronaldo aguarda, agora, por novo treinador. Concentrado nos trabalhos da seleção nacional, com vista ao Euro 2020, CR7 tem contrato com a Juventus por mais uma temporada. Zidane, antigo técnico de Ronaldo no Real Madrid, tem sido sugerido, pela imprensa, como o principal candidato a orientar a Juventus na próxima época.