Com ou sem bilhete, estar no Porto "é o mais importante" para adeptos britânicos

Como Kevin e Eugene, muitos mais chegarão ao Porto entre sexta-feira e sábado. Se olharmos para as chegadas planeadas ao Aeroporto Sá Carneiro, vemos que, na quinta-feira, dia 27, houve três voos directos de Manchester para o Porto. Na sexta-feira, o número sobe para 12 e no sábado para 17, só de manhã.



A PSP espera 80 voos com adeptos na manhã de sábado. Inicialmente, a ideia seria criar uma “bolha” que levaria os adeptos ingleses a ficar em Portugal por menos de 24 horas. Quando os clubes receberam os respectivos 5.800 bilhetes, foi-lhes comunicado que a maioria deveria voar através dos pacotes dos clubes, com ida e volta nesse período de 24 horas.

Para encorajar os adeptos a viajar com o clube, e só no dia do jogo, o dono do City, o Sheik Mansour, dos Emirados Árabes Unidos, oferece os voos dos adeptos que optem pelo pacote do clube. Kevin diz que “há mais adeptos do City a viajar assim do que por conta própria”.

Dan Silver vai ficar em Londres: “Infelizmente, não vou ao jogo, foi um ano difícil financeiramente e acabei de renovar o meu lugar anual, tive de escolher e optei por essa opção”.

Dan diz-nos que a UEFA comunicou ao Chelsea, inicialmente, que “90% dos bilhetes tinham de ser vendidos através dos pacotes do clube, com voos charter”, com o clube a oferecer viagens no valor de 200 libras. Também por isso, e apesar do número limitado de bilhetes, o Chelsea acabou a devolver 800 dos 5800 bilhetes que recebeu.