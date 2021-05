Miguel Oliveira fecha "top-10" em Itália

Miguel Oliveira foi 10.º na primeira sessão de treinos livres do GP de Itália, em MotoGP. O piloto português foi o mais rápidos das KTM, mas ficou a mais de um segundo de Maverick Viñales (Yamaha), o mais veloz da manhã, com uma volta em 1'46.593.

Johan Zarco, em Ducati, e Alex Rins, em Suzuki, ficaram em segundo e terceiro, respetivamente.

O GP de Itália, sexta corrida do ano, está agendado para domingo. Miguel Oliveira é 20.º no Mundial de Pilotos, com nove pontos. O piloto de Almada desistiu do última Grande Prémio, em França, depois de queda.