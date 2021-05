Veículos elétricos já são 16% do total de carros novos vendidos

O ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, disse esta sexta-feira que, atualmente, 16% dos veículos vendidos em Portugal são elétricos e 286 municípios do país já disponibilizam carregadores elétricos.

"Quando 16% dos novos automóveis que são vendidos em Portugal já são veículos elétricos, a rede de abastecimento tem que crescer na sua dimensão, espalhar-se no território e temos que ter cada vez mais carregadores que conseguem carregar os veículos no menor período de tempo. Este é um posto de carregamento ultrarrápido", afirmou o governante.

João Pedro Matos Fernandes deslocou-se hoje a Castelo Branco, onde procedeu à inauguração do do primeiro posto de carregamento ultrarrápido (PCUR), instalado no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e financiado pelo Fundo Ambiental.

O PEES prevê a instalação de 12 postos de carregamento ultrarrápido em 12 cidades, maioritariamente no interior, criando as condições para que os utilizadores de veículos elétricos (UVE) possam circular no território nacional, reforçando a coesão territorial.

"Já há carregadores para veículos elétricos em 286 municípios do país e a crescer muito depressa, porque no dia 01 de janeiro, só havia 240. Em pouco mais de quatro meses chegamos aos 286. É, sem dúvida também, o celebrar da entrada no mercado pleno", disse.

O governante disse que, quando chegou a ministro, só 1% dos veículos vendidos em Portugal eram elétricos e só havia postos de carregamentos lentos.

"Depois vieram os postos rápidos e agora chegam os postos ultrarrápidos. Em cinco minutos consegue-se obter a energia elétrica necessária para percorrer 100 quilómetros", sublinhou.