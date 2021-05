Treino da seleção atrasado devido a controlo antidoping surpresa da UEFA

O treino da seleção nacional, esta sexta-feira, começou com atraso, devido a um controlo antidoping surpresa da UEFA. A sessão estava agendada para as 10h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas, por via desta ação de rotina da UEFA, o programa sofreu um ligeiro atraso.

Os jogadores foram controlados e depois juntaram-se a Fernando Santos no relvado. O selecionador nacional continua sem contar com Gonçalo Guedes, que testou positivo à Covid-19, Bruno Fernandes, que disputou a final da Liga Europa na quarta-feira, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, que jogam a final da Liga dos Campeões, no sábado, pelo Manchester City, no Dragão.

Portugal prepara a participação no Campeonato da Europa, onde defenderá o título conquistado em 2016. A seleção nacional disputa a fase de grupos com Alemanha, França e Hungria. O Euro 2020 arranca a 11 de junho. O primeiro jogo de Portugal, com a Hungria, é dia 15 de junho.