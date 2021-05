João Félix: "Esta seleção tem o 'chip' de vencedor"

João Félix está confiante numa boa prestação de Portugal no Campeonato da Europa e acredita que a equipa tem o que é necessário para defender o título conquistado em 2016.

O avançado, campeão espanhol pelo Atlético de Madrid, destaca a mentalidade vencedora dos jogadores ao serviço de Fernando Santos.

"O que esta seleção mais tem é o 'chip' de vencedor", afirma, em conferência de imprensa. Isto não significa que Félix encare o Europeu com sobranceria. Pelo contrário, adverte, é preciso "responsabilidade" na forma como Portugal vai defender o seu estatuto.



O que não faltará, sublinha, é motivação. Um sentimento transferido para os jogadores, a partir do momento em que estão na seleção, diz o avançado, de 21 anos, que tem 16 jogos realizados pela equipa das quinas.

Suplente do Atlético, nas últimas seis jornadas da liga espanhola, João Félix ouviu o seu treinador, Diego Simeone dizer, em entrevista à ESPN, que as pessoas não imaginam o que ele joga. O avançado responde e assegura que tem completa noção do seu valor e daquilo que é capaz de fazer.

O peso dos mais de 120 milhões de euros que o Atlético pagou ao Benfica para contratar Félix também pesam na crítica e o jogador português tem ouvido muitas, mas já aprendeu a filtrá-las.

"Como apareci relativamente cedo já me fui habituando [às críticas]. Ouço e fico com as que acho que são construtivas. Às outras não ligo", refere. Sobre o seu futuro, e não querendo alargar-se porque está ao serviço da seleção, diz, apenas, que tem contrato e está feliz no Atlético.

