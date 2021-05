Agente do Buffon reconhece grandeza do Benfica, mas nega contactos

O agente de Gianluigi Buffon confirma, em entrevista à Renascença, que não teve qualquer contacto com dirigentes do Benfica, no sentido de abordar a possibilidade de o guarda-redes se transferir para a Luz.

Silvano Martina, neste momento, limita-se a dizer que "o Benfica é um grande clube". Em declarações à RTP, o empresário admitiu que a equipa lisboeta poderia ser uma opção para Buffon prosseguir a carreira, depois de se ter despedido da Juventus.

No entanto, reforça, a Bola Branca, que não houve qualquer conversação. "Digo apenas que o Benfica é um grande clube, mas não houve qualquer contacto. O problema não está na grandeza do clube, há muitos clubes grandes. A questão é que não falei com ninguém. O Benfica é um clube com uma grande história e há que começar pelas coisas que existem, não pelas que não existem", diz o agente.

"Não falei com ninguém do Benfica. Fizeram-me uma pergunta e limitei-me a dizer que o Benfica é um grande clube", acrescenta Silvano Martina.

Buffon, de 43 anos, está sem clube, depois de ter deixado a Juventus. O guarda-redes estuda a possibilidade de prosseguir a carreira, num projeto que o motive, ou, como admitiu, pendura as luvas.