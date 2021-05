Praça de Espanha. “Parque Gonçalo Ribeiro Telles” em homenagem ao arquiteto paisagista

O parque urbano em construção na Praça de Espanha, em Lisboa, vai chamar-se “Parque Gonçalo Ribeiro Telles”, em homenagem ao arquiteto paisagista, que morreu no ano passado, aos 98 anos.

A Câmara de Lisboa aprovou por unanimidade, em reunião pública do executivo municipal, a atribuição do topónimo “Parque Gonçalo Ribeiro Telles” ao parque urbano em construção na Praça de Espanha.

A proposta, assinada pelos vereadores José Sá Fernandes (Estrutura Verde) e Catarina Vaz Pinto (Cultura), realça que as ideias do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles “de criação de uma estrutura verde assente em princípios ecológicos, de permeabilidade, a valorização da drenagem natural, o restauro do escoamento natural, aumento do coberto, vegetal arbóreo e arbustivo com utilização de espécies autóctones e o privilégio do peão e da bicicleta foram pilares orientadores dos projetos e conduzidos dessa forma até ao fim”.

“O nascimento deste grande parque urbano, com mais de seis hectares, cria um contínuo verde desde os Jardins da Amnistia Internacional, no Corredor Verde de Monsanto, até aos Jardins da Gulbenkian, ambos espaços da sua autoria”, refere o município no documento.