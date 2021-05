Saídas no Sporting não preocupam Veloso. "Amorim tem arcaboiço"

Miguel Veloso desvaloriza eventuais saídas na equipa do Sporting para 2021/22.

Com Nuno Mendes à cabeça, cobiçado por colossos europeus, o campeão nacional poderá perder este verão algumas das suas peças chave. Em aberto está ainda, por exemplo, a continuidade de João Mário, que se encontrava cedido em Alvalade pelo Inter de Milão. Dossiês, entre outros, que constituirão os únicos motivos para mexer no plantel para a defesa do título nacional, como revelou o próprio Rúben Amorim recentemente.

Na opinião do antigo internacional leonino, Miguel Veloso, em declarações a Bola Branca, o treinador já provou ser capaz de montar uma equipa competitiva, saia quem saia do lote de jogadores que ergueram o ceptro nacional após 19 anos de jejum.

"Quando uma equipa ganha um título e valoriza tantos jovens, é normal que surjam clubes interessados. Mas, pelo que tenho visto, o 'mister' Rúben Amorim já demonstrou arcaboiço para construir e colmatar as ausências dos que forem embora. Outros virão e é essa a mentalidade que o Sporting tem de ter", adverte Veloso, que não esconde a sua satisfação pelo sucesso leonino e em particular de alguém que - apesar de as cores do coração divergirem - é alguém próximo de sí há muito tempo.



"Fico feliz pelo 'mister' Rúben Amorim, que conheço desde pequenino, por ter este sucesso e ajudado o meu clube a chegar ao título tão esperado", afirma o atual médio do Hellas Verona, para quem "os três grandes tentam sempre lutar pelo título mas o Sporting é o campeão e tem de defender o seu" na nova época.