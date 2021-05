Rio acusa Costa de desperdiçar "oportunidade" de ter líder da oposição que quer reformas

Apesar do diagnóstico, o líder do PSD reiterou que continua disponível para esses entendimentos alargados em nome do país: “A luta não é virar as costas, mas tudo fazer para que as coisas mudem e para que quem não que, seja penalizado”.

Para Rio, “o PS não quer contrariar o discurso politicamente correto porque esse é a narrativa oficial do sistema que o PS criou, é a arma dos interesses instalados e do imobilismo”.

Num discurso de quase 45 minutos, no encerramento da III Convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), Rio reafirmou todas as grandes linhas que marcam a sua liderança do PSD desde há três anos e meio, como a necessidade de “acordos partidários alargados” em áreas como a segurança social, a justiça ou a descentralização, bem como o diagnóstico de que “o regime está enquistado”.

O presidente do PSD, Rui Rio, lamentou esta quarta-feira que o secretário-geral do PS não “aproveite a oportunidade” de ter um líder da oposição que quer fazer reformas, acusando o Partido Socialista de ser “a corporização do sistema”.

“Numa situação de normalidade, o primeiro-ministro quer andar para a frente e reformar, é a oposição que normalmente não está disponível. Consciente disso, tenho uma atitude diferente, mas mesmo assim, o PS e o secretário-geral do PS não aproveitam a oportunidade para rasgar novos horizontes ao regime, ao país”, afirmou.

E, ainda que António Costa “não queira”, como se ouviu na plateia, Rio defende que “é obrigação do PSD tudo fazer para que queira”.

O presidente do PSD terminou o seu discurso com o que disse ser “uma boa notícia para todos”.

“Tomei ontem a vacina da AstraZeneca e estou aqui perfeito, podem todos tomar”, disse, em tom bem-disposto.

Rui Rio e Pedro Passos Coelho deixaram o Centro de Congressos de Lisboa lado a lado, a conversar, e quando os jornalistas questionaram o anterior líder do PSD se concordava com o diagnóstico do atual, o ex-primeiro-ministro disse apenas: “Eu esta quarta-feira não sou aqui ator”.

Na sua longa intervenção, Rio quis deixar na convenção do MEL as linhas gerais do caminho que entende que Portugal deve seguir e voltou a apontar o “brutal endividamento externo e endividamento público” como os dois principais estrangulamentos económicos do país, a que juntou a má qualidade da despesa pública.

“Temos de fazer diferente, o PS não o faz”, criticou, contabilizando que nos últimos 20 anos os socialistas governaram 14, o PSD quatro e “a troika três”.

Rio reconheceu ao PS o mérito de “travar o défice”, mas considerou que o fez “enganando o PCP e o BE à custa das cativações”.

“O PCP fica todo contente, até gosta, o BE estrebucha um bocadinho, como aconteceu na convenção”, apontou, considerando que sem um crescimento económico forte “é tudo vender banha da cobra”.

Ao nível dos estrangulamentos políticos, Rio retomou o discurso que faz há vários anos sobre o “enquistamento do regime”, que se traduz no “enfraquecimento do regime político e na incapacidade do sistema judicial”.

“O mais grave para mim é que o enfraquecimento do poder político significa menos democracia”, alertou.

Sobre a justiça, que considera “estar pior do que há 30 anos”, Rio voltou a rejeitar o que chama de “julgamentos populares ou de tabacaria” e deixou um ‘recado’ a Rui Moreira.

“O presidente da Câmara Municipal do Porto veio dizer que me contradigo porque emiti uma opinião, não sobre o processo. Mas o que critico é na fase de investigação, do inquérito, não a partir do momento em que a acusação está feita e há uma decisão instrutória que é pública”, justificou.

Rio defendeu que um dos principais objetivos da regeneração do regime é “prestigiar a política”.

“Quando a sociedade começa a tomar a ideia - mentira ou verdade - que são todos aldrabões, mentirosos ou corruptos, isto vai levar a um caminho: é que qualquer dia praticamente é mesmo assim porque cada vez é mais difícil conseguir gente séria para uma atividade onde a fama é esta. Não podemos confundir a árvore com a floresta”, pediu, responsabilizando também a comunicação social neste ponto.