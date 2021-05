Porto de Setúbal alvo de buscas. Já há detidos

A Polícia Judiciária está a levar a cabo buscas no Porto de Setúbal. Em causa está uma operação de combate ao tráfico internacional de droga e já foram detenções.

De acordo com a TVI24, o alvo desta operação serão estivadores que, em conivência com redes internacionais, usavam os portos como zona de desembarque de grandes quantidades de cocaína provenientes da América do Sul em porta-contentores.

Portugal será uma das principais portas de entrada.

Ao que se sabe que um dos suspeitos é um militar da GNR, do destacamento de Coina.