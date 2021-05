Plano de recuperação de aprendizagens apresentado no dia 1 de junho

Veja também:

O Governo vai apresentar no dia 1 de junho o plano para a recuperação de aprendizagens afetadas pela pandemia da Covid-19, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A data escolhida pelo executivo para a apresentação do "Plano 21 | 23 Escola +", e que coincide com o Dia Mundial da Criança, foi apontada por Mariana Vieira da Silva no final da reunião do Conselho de Ministros.

Em comunicado, o Conselho de Ministros adianta alguns dos princípios que vão orientar as medidas, cujo objetivo será a "recuperação e consolidação de aprendizagens" dos alunos do ensino básico e secundário e a "mitigação das desigualdades, decorrentes dos efeitos da pandemia".

"O Plano alicerça-se em políticas educativas com eficácia demonstrada ao nível do reforço da autonomia das escolas e das estratégias educativas diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação", lê-se no comunicado.

Na quarta-feira, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, já tinha adiantado em audição na comissão parlamentar da Educação que as medidas estariam a ser ultimadas, remetendo para breve a sua divulgação.

De acordo com Tiago Brandão Rodrigues, o plano para mitigar no próximo ano letivo os efeitos deixados pelo ensino a distância nas aprendizagens dos alunos reflete um processo de "reflexão profunda" em que foram ouvidos vários intervenientes, entre os quais um grupo de trabalho criado pelo Governo no final de março para apresentar sugestões e recomendações para este trabalho.

"Apresentaremos um plano que irá definir, com base em evidências, um conjunto de estratégias para tratar questões relacionadas com sucesso, com a recuperação, necessariamente com a inclusão, que se centra na confiança que temos nos profissionais e nas nossas escolas", antecipou o ministro.