Greve. CP reporta supressões pontuais

Arrancou à meia-noite a greve dos trabalhadores ferroviários, mas até agora com efeitos reduzidos – só foram suprimidos 14 comboios (ste comboios urbanos do Porto e sete nos serviços regionais). Esta paralisação de 24 horas visa reivindicar aumentos salariais e a redução do horário de trabalho para as 35 horas.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), da CGTP, não tendo sido decretados serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social.

"A greve abrange o período entre as 00h00 e as 24h00 de dia 27 de maio, mas o impacto na circulação poderá estender-se para além desse período, nomeadamente ao final do dia 26 de maio e às primeiras horas da manhã de dia 28 de maio", refere a CP em comunicado.

Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, acrescenta.

A CP diz ainda que lamenta os incómodos causados aos seus clientes, recomendando a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios, através do contacto com os canais de informação da empresa.

A luta envolverá também duas concentrações, uma no Porto frente à estação de São Bento, pelas 9h00 e outra em Lisboa, em frente ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação a partir das 10h30.





[notícia atualizada às 8h30]