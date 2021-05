Eficiência energética. Eduardo Vítor Rodrigues defende "vouchers" para as famílias

O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, defende a atribuição de um "voucher" para que as famílias possam ter melhores condições energéticas e de habitabilidade.

Durante o debate de presidentes de câmara da conferência Pandemia: Respostas à Crise, uma iniciativa da Renascença em parceria com a Câmara de Gaia para debater o papel das Instituições Sociais e do Poder Local, Eduardo Vítor Rodrigues enumerou quatro formas de utilizar os fundos municipais: projetos estruturantes, entidades supramunicipais, capitalização das autarquias e "uma questão que o Presidente dos Estados Unidos introduziu nos primeiros dias da sua governação":

"Reconhecer que não é possível combater a pobreza energética se pedirmos às famílias que participem nem que seja em 10% da reabilitação do telhado e da caixilharia dupla das suas casas, porque elas não têm dinheiro muitas vezes sequer para irem na última semana do mês ao supermercado. O que tem claramente de assumir-se é que este tipo de mudanças implica um atirar dinheiro a fundo perdido para as famílias, com todas as regras, com toda a fiscalização de apoios que permitam de facto haver mudança. Senão, aquilo que verdadeiramente vai acontecer é intervenção no combate à pobreza energética nas famílias médias-médias, porque as médias-baixas não entram por aí, e vai haver uma reabilitação em eficiência energética no que diz respeito às habitações sociais àquilo que é gerido pelos municípios."