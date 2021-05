Edmundo Martinho propõe objetivo. "Nenhuma família com crianças abaixo do limiar da pobreza até 2030"

Um dos principais objetivos da Comissão de Estratégia Nacional de Luta Contra a Pobreza é conseguir que, até 2030, nenhuma família com crianças esteja abaixo do limiar da pobreza.

Foi essa a meta delineada, esta quinta-feira, pelo coordenador da comissão, em discurso na conferência Pandemia: Respostas à Crise, uma iniciativa da Renascença em parceria com a Câmara de Gaia para debater o papel das Instituições Sociais e do Poder Local. Edmundo Martinho assumiu que "possível pode não ser", mas que é "com certeza possível ir dando passos" nesse sentido.

"Temos vindo a melhorar progressivamente os indicadores da pobreza infantil, mas o entendimento que temos é que é preciso quebrar os ciclos de reprodução geracional da pobreza. É preciso, de alguma forma, introduzir aqui um corte, mas não há forma de dar a volta a isto se não for com uma intervenção robusta e muito poderosa no que diz respeito às famílias que têm crianças. Deveríamos ter como objetivo que até 2030 nenhuma família com crianças estivesse abaixo do limiar da pobreza no seu rendimento", declarou o dirigente.