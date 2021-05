Descentralização. De uma rede de proximidade a "empreiteiros" do Governo

Um debate sobre respostas sociais à pandemia culminou com uma longa discussão sobre a descentralização e a transferência das competências do Governo para as autarquias. Se, por um lado, os autarcas de Vila Nova de Gaia e Bragança acreditam na descentralização (um de forma mais faseada que o outro), o presidente da Câmara Municipal de Loures duvida dos benefícios do processo. Na conferência Pandemia: Respostas à Crise, uma iniciativa da Renascença em parceria com a Câmara Municipal de Gaia para debater o papel das Instituições Sociais e do Poder Local, Eduardo Vitor Rodrigues, autarca de Gaia, vincou que o risco financeiro de uma descentralização na ação social é "altamente compensado a criação de uma verdadeira rede que vá muito para além da vontade pontual do autarca apoiar a estrutura". "Temos de avançar para descentralizações. Tratar por igual aquilo que é diferente significa reproduzir as diferenças e não corrigir as desigualdades", disse Eduardo Vitor Rodrigues.

Em Vila Nova de Gaia, o presidente da câmara do Partido Socialista sublinha que existe uma estrutura montada na ação social "em que as IPSS sabem que o município não quer criar um ministério da Seguração Social em Gaia". Mas, alerta, ainda não é possível descentralizar na educação e na saúde porque "ainda há muita a perspetiva de que na verdade isto não corresponda a um efeito de descentralização mas mais a um efeito de reforço dos poderes das câmaras". "O pior que podemos fazer é a reboque da ideia da descentralização, termos um novo centralismo no presidente da câmara", disse. Descentralização diminui recursos, avisa Bernardino Soares Do outro lado, o presidente da câmara de Loures, Bernardino Soares, defende que passando as competências para as autarquias, o processo iria diminuir os recursos alocados para as autarquias, em vez de os aumentar. "Os recursos não aumentam. Quando temos fracos recursos nas instituições da administração central e são esses que são transferidos para as autarquias, o que o Estado faz é dizer às autarquias que têm de repor os recursos que faltam. Estamos a desresponsabilizar a administração central com a miragem que as autarquias são capazes de resolver todos os problemas. Não vamos multiplicar os recursos, vamos diminuí-los", defende o autarca da CDU, do concelho da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

