Autarca de Odemira pede "bom senso" ao Governo para que reveja matriz de risco

Em vésperas de mais Conselho de Ministros que decide quem avança e quem recua no desconfinamento, o presidente da Câmara de Odemira apela ao bom senso do Governo para que o concelho possa avançar no desconfinamento e pede uma revisão da matriz de risco.

Sabe se os casos continuam a ter origem nos migrantes que vêm trabalhar para a agricultura?

Essa é uma situação sempre difícil de colocar, porque a Autoridade de Saúde tem indicações superiores para não particularizar os dados relativos às infeções.

No entanto, num meio que é muito menor do que outros centros urbanos do país, é sempre possível ir aferindo quais serão as maiores origens. Portanto, estamos em condições de dizer que a maior frequência de origens continua a ser junto da população migrante que vive, como todos sabemos, algumas situações difíceis em termos de alojamento.

Por isso, foi criada a task-force e estamos no terreno a atuar. Mas também a coincidência com o pico das colheitas da altura em que vêm muitos migrantes para cá de outras regiões e, até de fora do país, sempre alertámos para a necessidade de ser efetuada uma testagem na origem. O que verificamos, infelizmente, é que continua a não ser garantida essa testagem na origem e alguns dos que chegam têm testado positivo. Portanto, continuamos a não concordar com este modelo de gestão da pandemia, porque enquanto não houver uma atitude severa com aqueles que admitem este procedimento, aquilo que estava acertado com as entidades do setor agrícola é que haveria uma testagem antes de serem colocados ao serviço. Neste momento ninguém consegue garantir-me que assim é. Dificilmente, sairemos desta drama se não forem alterados os critérios ou alteradas as regras.